Благовещенск, 31 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Благовещенске в клубе Дальневосточного общевойскового командного училища (ДВОКУ) выступила фолк-группа «Партизан FM». Концерт прошёл для военнослужащих, мобилизованных для участия в спецоперации в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного Военного округа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

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Бойцов также поддержали добрыми словами общественники, представители ветеранских организаций региона, волонтёры добровольческого штаба #Мывместе. Военнослужащие в свою очередь поблагодарили за выступление и поддержку.

Фолк-группа исполняла народные песни, после каждого номера артистам искренне аплодировали. Военнослужащие подпевали, атмосфера на концерте была тёплой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области также проверили готовность подразделений антитеррора в воинских частях. Террористы якобы пытались захватить штабы и склады на полигоне.