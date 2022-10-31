Москва, 31 октября 2022, 09:40 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 31 октября сообщается на сайте организации.
30 октября Медведев завоевал 15-й титул в карьере, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова в финале турнира в Вене. Благодаря этому он переместился с четвертого на третье место в рейтинге.
Андрей Рублёв опустился с восьмого на девятое место, Карен Хачанов — с 18-го на 19-е. Аслан Карацев поднялся с 60-й строчки на 58-ю, Роман Сафиуллин — с 93-й на 92-ю. Павел Котов опустился с 96-го на 98-е место.
Рейтинг АТР от 31 октября:
Карлос Алькарас (Испания) — 6 730 очков;
Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;
Даниил Медведев (Россия) — 5 655;
Каспер Рууд (Норвегия) — 5 510;
Стефанос Циципас (Греция) — 5 035;
Александр Зверев (Германия) — 4 360;
Новак Джокович (Сербия) — 4 320;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 725;
Андрей Рублёв (Россия) — 3 685;
Хуберт Хуркач (Польша) — 3 220.