Москва, 31 октября 2022, 09:40 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 31 октября сообщается на сайте организации.

Даниил Медведев
Даниил Медведев
CORNUT

30 октября Медведев завоевал 15-й титул в карьере, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова в финале турнира в Вене. Благодаря этому он переместился с четвертого на третье место в рейтинге.

Андрей Рублёв опустился с восьмого на девятое место, Карен Хачанов — с 18-го на 19-е. Аслан Карацев поднялся с 60-й строчки на 58-ю, Роман Сафиуллин — с 93-й на 92-ю. Павел Котов опустился с 96-го на 98-е место.

Рейтинг АТР от 31 октября:

  1. Карлос Алькарас (Испания) — 6 730 очков;

  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;

  3. Даниил Медведев (Россия) — 5 655;

  4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5 510;

  5. Стефанос Циципас (Греция) — 5 035;

  6. Александр Зверев (Германия) — 4 360;

  7. Новак Джокович (Сербия) — 4 320;

  8. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 725;

  9. Андрей Рублёв (Россия) — 3 685;

  10. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 220.