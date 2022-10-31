Москва, 31 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 31 октября сообщается на сайте организации.

CORNUT Даниил Медведев

30 октября Медведев завоевал 15-й титул в карьере, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова в финале турнира в Вене. Благодаря этому он переместился с четвертого на третье место в рейтинге.

Андрей Рублёв опустился с восьмого на девятое место, Карен Хачанов — с 18-го на 19-е. Аслан Карацев поднялся с 60-й строчки на 58-ю, Роман Сафиуллин — с 93-й на 92-ю. Павел Котов опустился с 96-го на 98-е место.

Рейтинг АТР от 31 октября: