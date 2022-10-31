с. Нижняя Заимка, , 09:37 — REGNUM Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием 14-летнего школьника.

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По предварительным данным, 28 октября 2022 года в с. Нижняя Заимка Тайшетского района несовершеннолетний, управляя мотоциклом, допустил его опрокидывание. С полученными травмами подросток доставлен в медицинское учреждение. Причины произошедшего устанавливаются.

По итогам при наличии оснований прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере исполнения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних действующего законодательства, особенно в каникулярное время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Хайта Усольского района Приангарья 17-летний подросток на мотоцикле сбил насмерть пенсионерку.

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