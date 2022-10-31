Воронеж, 31 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Детский театральный фестиваль «Маршак» открылся в Воронеже 30 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля. Восьмой по счёту фестиваль проводится на семи театральных площадках города, его участниками стали 15 театров из Израиля и России.

Оргфестиваль детского театрального фестиваля «Маршак» Театральный фестиваль «Маршак» в Воронеже

Торжественное открытие фестиваля состоялось в центре Воронежа у памятника Самуилу Маршаку, около дома, где жил писатель.

«С 2015 года фестиваль повзрослел. Он рос, менялся, дарил радость и нёс новые знания. Вместе с ним менялись и его зрители. За это время целое поколение ребят, смотревших сказки, приключения и волшебные истории в интерпретации лучших режиссёров страны, превратились в осознанных, любознательных и думающих зрителей вечерних спектаклей», — обратился со вступительным словом актёр воронежского Камерного театра, народный артист России Камиль Тукаев.

30 октября в рамках фестиваля состоялась премьера театра парка Нелжа. ру, созданная специально для фестиваля, — «Дом, в котором жил Маршак». Театрально-поэтическая композиция объединила стихотворения для детей, менее известные произведения автора, и факты биографии Самуила Маршака.

Всего в основной программе фестиваля 42 показа 20 спектаклей для детей всех возрастных категорий. Помимо основной программы запланированы бесплатные события: мастер-классы, творческие встречи и игра.