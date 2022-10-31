Киев, , 09:36 — REGNUM Объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области и Харькове на территории б. УССР, захваченной преступным режимом Киева, повреждены в результате взрывов. Об этом 31 октября сообщают киевские СМИ со ссылкой на так называемый местные власти.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также ранее так называемые прокиевские власти Черкасской области на территории б. УССР сообщили об ударах по объекту инфраструктуры, в результате чего часть региона осталась без электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после взрывов в Киеве и Киевской области в ряде киевских пригородов пропали электричество и водоснабжение.