Киев, 31 октября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области и Харькове на территории б. УССР, захваченной преступным режимом Киева, повреждены в результате взрывов. Об этом 31 октября сообщают киевские СМИ со ссылкой на так называемый местные власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Также ранее так называемые прокиевские власти Черкасской области на территории б. УССР сообщили об ударах по объекту инфраструктуры, в результате чего часть региона осталась без электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после взрывов в Киеве и Киевской области в ряде киевских пригородов пропали электричество и водоснабжение.