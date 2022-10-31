Сеул, 31 октября 2022, 09:37 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и первая леди страны Ким Гон Хи посетили 31 октября траурный алтарь, установленный в связи с гибелью людей во время давки. Об этом сообщает Yonhap News.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Republic of Korea

Напомним, 29 октября во время фестиваля в Сеуле в честь Хэллоуина из-за большого скопления людей образовалась давка. Это привело к трагедии, в которой погибли 154 человека, включая 26 иностранцев.

Сообщается, что глава государства и первая леди посетили алтарь, установленный на площади перед мэрией города, возложили цветы и склонили головы в безмолвной молитве.

Ранее Юн Юн Сок Ёль объявил национальный траур, который продлится до 5 ноября, и отдал приказ всем государственным учреждениям в стране приспустить флаги.

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