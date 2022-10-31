Сеул, 31 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и первая леди страны Ким Гон Хи посетили 31 октября траурный алтарь, установленный в связи с гибелью людей во время давки. Об этом сообщает Yonhap News.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Напомним, 29 октября во время фестиваля в Сеуле в честь Хэллоуина из-за большого скопления людей образовалась давка. Это привело к трагедии, в которой погибли 154 человека, включая 26 иностранцев.

Сообщается, что глава государства и первая леди посетили алтарь, установленный на площади перед мэрией города, возложили цветы и склонили головы в безмолвной молитве.

Ранее Юн Юн Сок Ёль объявил национальный траур, который продлится до 5 ноября, и отдал приказ всем государственным учреждениям в стране приспустить флаги.

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