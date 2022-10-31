Киев, 31 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Взрыв возле Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) прозвучал утром 31 октября, сообщили киевские СМИ.

geralt Взрыв

Журналисты рассказали, что после прилётов в регионе начали отключать свет. В частности, без электричества остался Вышгородский район, где находится Киевская ГАЭС. Также пропал свет в Ирпени, Буче, Гостомеле, Стоянке, Ворзеле.

При этом воздушная тревога объявлена по всей территории бывш. УССР. В ряде регионов слышны взрывы.