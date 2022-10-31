При обстреле ВСУ Озеряновки в ДНР погибла мирная жительница
Донецк, 31 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В результате обстрела села Озеряновка в Донецкой Народной Республике со стороны боевиков ВСУ погибла женщина, сообщил 31 октября мэр Горловки Иван Приходько.
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Артиллерия ВСУ
«В результате обстрела со стороны ВФУ в селе Озеряновка погибла мирная женщина 1949 года рождения», — написал он в телеграм-канале.
Приходько уточнил, что в результате обстрела также было повреждено здание школы.