Донецк, 31 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В результате обстрела села Озеряновка в Донецкой Народной Республике со стороны боевиков ВСУ погибла женщина, сообщил 31 октября мэр Горловки Иван Приходько.

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«В результате обстрела со стороны ВФУ в селе Озеряновка погибла мирная женщина 1949 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

Приходько уточнил, что в результате обстрела также было повреждено здание школы.