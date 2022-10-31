* запрещённая в России организация

Кабул, , 09:31 — REGNUM В Пешаваре, Пакистан, убит командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источникам, командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Ахмад Кучи и еще один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты при «загадочных обстоятельствах», пишет «8Собх».

Источник в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердил эту новость, но не сообщил подробностей.

По словам источника, эти двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправившиеся на лечение в Пакистан, сначала исчезли, а затем были найдены убитыми.

Пакистанские власти ничего не заявили по этому поводу.

В последнее время отношения между афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Пакистана обострились из-за связей «Техрике-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с лидерами афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Необходимо отметить, что за последние двадцать лет в Пакистане проходило лечение большое количество раненых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).