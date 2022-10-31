Майминский район, Алтай, , 09:31 — REGNUM Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло утром 31 октября в селе Соузга Майминского района Республики Алтай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

ДТП в Республике Алтай Служба ГОЧС и ПБ Республики Алтай

В числе участников аварии оказался автомобиль скорой помощи, который съехал в кювет, пробив ограждение.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают пожарные, сотрудники полиции и медработники.

«Огнеборцы произвели отключение АКБ автомобилей, оказали психологическую поддержку участникам ДТП», — добавили в ведомстве.