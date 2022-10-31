Ольхонский район, Иркутская область, , 09:30 — REGNUM После вмешательства прокуратуры суд восстановил право на получение мер социальной поддержки многодетной матери из Ольхонского района Иркутской области, сообщает 31 октября телеграм-канал иркутской прокуратуры по итогам проверки.

Мать и дочь Цитата из к/ф «Слон и бабочка». реж. Амели ван Элбт. 2017. Бельгия

Установлено, что в связи с рождением третьего ребенка у женщины возникло право на получение регионального сертификата на материнский (семейный) капитал. Однако, при обращении женщины в орган социальной защиты, ей было отказано в его выдаче по причине неподтверждения факта постоянного проживания на территории области не менее одного года к моменту рождения младшего ребенка.

В защиту прав многодетной матери прокуратурой направлено в суд исковое заявление об установлении факта постоянного проживания на территории региона с июля 2015 г. и о возложении на уполномоченный орган обязанности выдать сертификат на региональный материнский (семейный) капитал.

Ольхонский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, признав за женщиной, имеющей трех детей, право на получение мер социальной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эхирит-Булагатскогом районе Иркутской области после вмешательства прокуратуры перед работниками сельскохозяйственного учреждения погашен долг по заработной плате в размере более четырёх миллионов рублей.

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