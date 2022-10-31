Ульяновск, 31 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области проведено командно-штабное учение по отработке вопросов противодействия терроризму. На этот оно состоялось в садовом некоммерческом товариществе (СНТ), правоохранители предотвратили установку самодельного взрывного устройства, сообщает управление МЧС.

https://73.mchs.gov.ru Антитеррористические учения в Ульяновской области

Оперативный штаб провёл учения на территории СНТ «Листок» в Цильнинском районе, его главная цель — отработка вопросов противодействия терроризму. В нём приняли участие представители УФСБ, УФСИН, ЦССИ ФСО, полиции, Росгвардии, следственного управления, территориального гарнизона, а также спасатели и чиновники.

«По легенде учения, неустановленные лица осуществили попытку силовой акции в отношении ОМВД по Цильнинскому району путём попытки установки СВУ (самодельного взрывного устройства, — прим. ИА REGNUM) на прилегающей к отделу территории», — говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что был отработан комплекс специальных мероприятий, направленных на нейтрализацию «террористов».

По итогам учений проведён разбор действий привлекаемых сил и средств, выработан ряд мер по совершенствованию их готовности к практическому применению по пресечению теракта.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее командно-штабные учения прошли в Ульяновской области августе. Тогда в «заложники» были взяты пассажиры пригородного поезда. До этого оперативный штаб провёл учения 2 марта на территории одной из рот.