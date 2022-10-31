Киев, 31 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. После взрывов в Киеве и Киевской области в ряде киевских пригородов пропали электричество и водоснабжение. Об этом 31 октября сообщает прокиевское издание strana. ua в своём телеграм-канале.

followtheseinstructions Без света

Уточняется, что в Киеве и Киевской области прогремело как минимум десять взрывов, в результате чего у многих жителей киевских пригородов «пропали свет и вода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что взрывы прогремели на территории Киева.