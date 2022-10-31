Сеул, 31 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Южной Корее в сентябре 2022 года сократился за месяц на 0,6%, до 117 пунктов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, сокращение показателя наблюдается третий месяц подряд.

Производство в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности сократилось на 1,8%. Эксперты отмечают, что остановка работы промышленных предприятий во многом связана с тайфуном «Хиннамнор», проходившим через территорию Южной Кореи в начале сентября.

Производство в сфере услуг сократилось на 0,3%, розничные продажи — на 1,8%, инвестиции в производственные мощности — на 2,4%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.