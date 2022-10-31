Магас, 31 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Ингушетии начнут производить обувь для военнослужащих. Специально разработанную модель тактических ботинок, изготовленных из высококачественной кожи, одобрили в Москве. Готовится к подписанию договор на поставку 20 тыс. пар ботинок.

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейным оборудованием

«Мы должны поддерживать ребят, которые защищают интересы Отечества, и во всем помогать им. На данный момент обувная фабрика Ингушетии начала пошив обуви для участников СВО», — сообщил в своем телеграм-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Первая партия из 20 тыс. пар тактической обуви для военнослужащих будет изготовлена на единственной в республике обувной фабрике «Фелидже Пелле». Как отметил руководитель республики, в настоящее время также рассматриваются вопросы запуска производства спецодежды для военнослужащих.