Челябинск, 31 октября 2022, 09:23 — REGNUM В Челябинске из-за обильного снегопада 31 октября образовались серьёзные пробки. Об этом пишут СМИ.
По данным Накануне. Ru, они зафиксированы на Свердловском проспекте, Университетской набережной, на улицах Цвиллинга, Доватора и Воровского. Также проблемные участки есть и на иных участках улично-дорожной сети.
В пресс-службе администрации города сообщили журналистам, что опасные участки обработают противогололёдным материалом. Что касается водителей, то их призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.