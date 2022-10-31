Челябинск, 31 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Челябинске из-за обильного снегопада 31 октября образовались серьёзные пробки. Об этом пишут СМИ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снегопад

По данным Накануне. Ru, они зафиксированы на Свердловском проспекте, Университетской набережной, на улицах Цвиллинга, Доватора и Воровского. Также проблемные участки есть и на иных участках улично-дорожной сети.

В пресс-службе администрации города сообщили журналистам, что опасные участки обработают противогололёдным материалом. Что касается водителей, то их призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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