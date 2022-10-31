Киев, 31 октября 2022, 09:23 — REGNUM Взрывы прогремели на территории Киева. Об этом 31 октября сообщают подконтрольные киевскому режиму СМИ.
Также глава так называемой администрации Киевской области от нацистского режима Киева Алексей Кулеба уточнил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что в Киевской, Харьковской, Винницкой и Хмельницкой областях идет процесс демонтажа энергосистемы, работающей на военные нужды проНАТОвского режима