Киев, 31 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Взрывы прогремели на территории Киева. Об этом 31 октября сообщают подконтрольные киевскому режиму СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Также глава так называемой администрации Киевской области от нацистского режима Киева Алексей Кулеба уточнил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что в Киевской, Харьковской, Винницкой и Хмельницкой областях идет процесс демонтажа энергосистемы, работающей на военные нужды пронатовского режима.