Абакан, , 09:23 — REGNUM Статистики фиксируют бум жилищного строительства в регионах Енисейского Сибири по итогам девяти месяцев 2022 года. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, в Красноярском крае строители за январь–сентябрь сдали 1,1 млн кв. метров жилья (13,8 тыс. квартир), что на 36% больше, чем в 2021 году. Лидерами по темпам строительства стали Красноярск и Емельяновский район.

В Хакасии за тот же период ввели в строй 275 тыс. кв. метров (+15%) или 3,3 тыс. квартир. Наибольшие показатели зафиксированы в Абакане и Усть-Абаканском районе.

«В Тыве строители сдали 123 тыс. кв. метров жилья — на 48% больше, чем в прошлом году. Новосёлы перешагнули пороги 1,6 тыс. квартир. Лидерами стали город Кызыл и Кызылский район», — добавили в службе статистики.