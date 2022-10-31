Анкара, 31 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Москва не видит выполнения части «зерновой сделки», которая касается облегчения поставок российской продукции. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Алексей Ерхов

Он отметил, что реализация части соглашения, которая касается отгрузки сельскохозяйственной продукции из портов бывш. УССР, кажется хорошей, поскольку порты покинули 8,5 млн тонн зерна.

«Что касается экспорта из России, то здесь пока серьёзных изменений нет, — сказал Ерхов в комментарии турецкой газете Dünya. — Конечно, мы поставляем ряд продуктов на международный рынок, в том числе в Турцию, которая традиционно закупает у нас большое количество зерна. Но мы не видим выполнения данных нам обещаний относительно облегчения наших поставок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информированный источник рассказал российским СМИ, что новые решения в рамках «зерновой сделки» по отправки зерна из портов бывш. УССР не накладывают обязательств на Москву.