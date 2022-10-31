Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Журналисты назвали возможную причину, по которой Генри Кавилл решил покинуть сериал Netflix «Ведьмак». Об этом 31 октября сообщает портал Screen Rant.

«Ведьмак» Пресс-служба Netflix

Редакция издания обратила внимание читателей на то, что некоторое время назад актёр сам указал на вариант развития событий, при котором он мог бы покинуть проект. Например, в ноябре 2021 года Кавилл заявил, что не против сниматься в «Ведьмаке» вплоть до седьмого сезона. При этом он назвал условие: сериал должен рассказывать «великие истории», которые будут достойны оригинальной серии романов Анджея Сапковского.

Позже актёр подтвердил свою приверженность этому принципу в ряде других интервью. В одном из них он пояснил, что в сюжете сериала не должны появляться «отвлекающие моменты» или побочные линии повествования, которые «мутят воду».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, бывший продюсер сериалов Netflix «Ведьмак» и «Ведьмак. Кошмар волка» Бо ДеМайо заявил, что сценаристы проектов без уважения относились к романам Сапковского и играм польской студии CD Project RED. Он также сообщил, что зачастую они высмеивали исходный материал.

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