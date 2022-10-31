Журналисты выяснили реальную причину ухода Кавилла из сериала «Ведьмак»
Вашингтон, 31 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Журналисты назвали возможную причину, по которой Генри Кавилл решил покинуть сериал Netflix «Ведьмак». Об этом 31 октября сообщает портал Screen Rant.
Редакция издания обратила внимание читателей на то, что некоторое время назад актёр сам указал на вариант развития событий, при котором он мог бы покинуть проект. Например, в ноябре 2021 года Кавилл заявил, что не против сниматься в «Ведьмаке» вплоть до седьмого сезона. При этом он назвал условие: сериал должен рассказывать «великие истории», которые будут достойны оригинальной серии романов Анджея Сапковского.
Позже актёр подтвердил свою приверженность этому принципу в ряде других интервью. В одном из них он пояснил, что в сюжете сериала не должны появляться «отвлекающие моменты» или побочные линии повествования, которые «мутят воду».
Как ранее сообщило ИА REGNUM, бывший продюсер сериалов Netflix «Ведьмак» и «Ведьмак. Кошмар волка» Бо ДеМайо заявил, что сценаристы проектов без уважения относились к романам Сапковского и играм польской студии CD Project RED. Он также сообщил, что зачастую они высмеивали исходный материал.