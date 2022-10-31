Нью-Йорк, США, , 09:22 — REGNUM Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 октября сообщает пресс-служба лиги.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Панарин забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в матче против «Аризоны Койотс» (3:2).

Второй звездой дня стал форвард «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс, на его счету дубль в матче против «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3).

Третьей звездой признан нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди, который оформил дубль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).

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