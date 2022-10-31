Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Москва, 31 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Сегодня, 31 октября, президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасио Луле да Силва с победой на выборах президента Бразилии, сообщается на сайте Кремля.
Ricardo Stuckert
Луис Инасиу Лула да Силва
Президент РФ пожелал Лулу де Силве успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, здоровья и благополучия.
«Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет», — отметил Путин и выразил надежду на дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества.
Как сообщало ИА REGNUM, Бразилия избрала нового президента — им стал уже бывавший на этом посту Луис Инасиу Лула да Силва.
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