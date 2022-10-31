Херсон, 31 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Херсонской области отказались от перевода стрелок часов на зимнее/летнее время, сообщил 31 октября в телеграм-канале замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Администрация Херсонской области информирует, что наш регион больше не переводит стрелки часов на зимнее/летнее время. После референдума Херсонская область использует часовой пояс Москвы: MSK UTC+3», — говорится в сообщении.

В России сезонный перевод стрелок часов был отменён в 2011 году — с начала страна жила по летнему времени, с 2014 года перешла на зимнее время.