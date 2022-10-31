Салехард, , 09:20 — REGNUM Ямальские животноводы увеличили объемы производства молока. Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Молоко Admkrai.krasnodar.ru

За девять месяцев 2022 года ямальскими сельхозорганизациями произведено 1833 тонны молока. К аналогичному периоду 2021 года надои возросли на 45 тонн. Среди производителей молока лидерами стали ООО «ВАА-Агро» из Аксарки и ООО «Веритас» из Губкинского.

С 2022 года региональными предприятиями в больницы, школы и детские сады региона поставлено порядка 400 тонн молока и готовой продукции, что превышает показатель прошлого года более чем на 10%.

По расчётам специалистов, потребность населения Ямала в цельномолочной продукции превышает 33 тысяч тонн.