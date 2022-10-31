Красноярск, 31 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Красноярском крае на складе психоневрологического интерната для детей «Подсолнух» обнаружили партию кеты с истёкшими сроками годности. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Andshel Кета

«Благодаря своевременно принятым мерам нарушения в учреждении устранены, защищены права 373 несовершеннолетних на качественное обеспечение питанием, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнили в ведомстве.

Всего на складе для хранения продуктов питания краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания находилось 260 килограммов просроченной рыбы.

Ведомство потребовало незамедлительно заменить некачественный продукт и внесла представление в социальное учреждение. В отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело.