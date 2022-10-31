Москва, , 09:19 — REGNUM С 1 по 6 ноября в Москве на 35 площадках пройдет акция «День без турникетов». По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, на этот раз она приурочена к Московской неделе интерьера и дизайна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для участников подготовили лекции отраслевых экспертов, экскурсии по мебельным фабрикам и музеям, мастер-классы по созданию предметов декора. Всего запланировано около 50 мероприятий. Для участия предусмотрена предварительная регистрация на сайте turniketov.net.

Добавим, что первая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 1 по 6 ноября. Свою продукцию на ней представят более 350 производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Туниса и Египта.