Мелитополь, , 09:19 — REGNUM Отопительный сезон в Запорожской области идёт по плану, 31 октября подключают к газоснабжению Мелитополь. Об этом в своём телеграм-канале сообщили врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Специалисты подключают к системе школы, больницы, многоквартирные дома и частный сектор. Работы проводят поэтапно, следующие в очереди — Токмак и Энергодар.

«Благодарен Министерству энергетики Российской Федерации, нашим специалистам, которые в сжатые сроки, в сложных условиях обеспечивают жителей области газом и теплом», — отметил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, Запорожье подключили к единой газотранспортной системе РФ 25 октября, первым городом, куда подали газ стал Бердянск.