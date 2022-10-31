Мелитополь, 31 октября 2022, 09:19 — REGNUM Отопительный сезон в Запорожской области идёт по плану, 31 октября подключают к газоснабжению Мелитополь. Об этом в своём телеграм-канале сообщили врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Специалисты подключают к системе школы, больницы, многоквартирные дома и частный сектор. Работы проводят поэтапно, следующие в очереди — Токмак и Энергодар.
Как сообщало ИА REGNUM, Запорожье подключили к единой газотранспортной системе РФ 25 октября, первым городом, куда подали газ стал Бердянск.