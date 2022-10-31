Отрадное, Ленинградская область, 31 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли после столкновения с самосвалом на трассе «Сортавала» в Ленинградской области, сообщили 31 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

пресс-служба прокуратуры Ленобласти Установить модель автомобиля на месте не удалось

ДТП произошло около 02:40 мск 31 октября на трассе А-121 «Санкт-Петербург- Сортавала — Петрозаводск», примерно в 2 км за железнодорожной станцией Отрадное Приозерского района. По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia неправильно выбрал скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Daewoo Nexia скончались на месте. В настоящее время устанавливаются причины и условия произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту ДТП проводится проверка, ход и результаты которой взят на контроль прокуратурой Приозерского района.