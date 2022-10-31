Благовещенск, , 09:18 — REGNUM В Амурской области проверили готовность подразделений антитеррора в воинских частях. Террористы якобы пытались захватить штабы и склады на полигоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе Восточного военного округа.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

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Спецподразделения оперативно блокировали и уничтожили группы условных террористов. Также проверялись силы и средства части, личный состав, оружие, экипировка. Военнослужащие продемонстрировали умение владеть средствами разминирования и поиска взрывных устройств. Кроме того, бойцы показали навыки работы с оборудованием для связи, разведки и наблюдения.

«Все подразделения, участвовавшие в тренировках, уложились в установленные нормативы», — отметили в Восточном военном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, преодолевать препятствия на боевых машинах пехоты тренируются военнослужащие на полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии. Учения также проходят ещё по нескольким дисциплинам — огневой, инженерной, медицинской, тактической подготовке, основам связи, радиационной, химической и биологической защите.