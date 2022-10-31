Ярославль, 31 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Ярославле мужчина украл оставленный после аварии «ВАЗ-2106». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Torsten Maue ВАЗ-2106

В полицию обратился 20-летний мужчина, рассказавший о том, что у него был похищен неисправный после ДТП автомобиль, оставленный у одного из домов в посёлке Норское.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Дзержинскому городскому району был установлен подозреваемый в краже — мужчина 1982 г. р., работник пункта приема металлолома. Как пояснил подозреваемый, он решил, что автомобиль никому не нужен и решил его утилизировать», — рассказали в ярославской полиции.

Сейчас украденная машина возвращена владельцу, возбуждено уголовное дело.