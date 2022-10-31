Джакарта, , 09:16 — REGNUM Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф сообщило, что вулкан Ибу в Индонезии выбросил столб пепла на высоту до 2000 метров, сообщает CNN Indonesia.

Извержение вулкана. Индонезия flydime

В результате вулканической активности виден столб серого пепла с густой интенсивностью, движущийся на запад.

«Это извержение было зафиксировано на сейсмографах с максимальной амплитудой 30 мм и продолжительностью 112 секунд», — говорится в заявлении центра вулканологии.

Жителей Индонезии, которые живут или занимаются деятельностью вокруг вулкана Ибу, призвали не приближаться к вулкану в радиусе 2 км.

Вулканическая активность Ибу была впервые зафиксирована в августе–сентябре 1911 года. Следующее извержение произошло в 1998–1999 годах, что вызвало лавовую пробку. После этого вулканическая активность была вновь обнаружена в 2001–2004 годах, затем в 2019 году.