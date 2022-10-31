Екатеринбург, 31 октября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Более 270 единиц техники в Свердловской области задействовали для борьбы с последствиями снегопада. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника вышла на дороги

Коммунальщики уже израсходовали более 36 тонн пескосоляной смеси. В уральской столице 31 октября на улицы города вышли 381 рабочий и 121 единица техники. При неблагоприятных погодных условиях в мэрии призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 31 октября на Свердловскую область обрушился мощный снегопад. Днём синоптики прогнозируют уральцам дождь и температуру воздуха до +3 градусов.