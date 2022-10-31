Екатеринбург, 31 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Свердловской области 31 октября отмечается обильный снегопад. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

В районе Екатеринбурга уже установился снежный покров. На дорогах отмечается гололедица.

Как сообщили журналистам в региональном департаменте информполитики, в ликвидации последствий снегопада на региональных дорогах задействовано более 270 единиц техники. Работы планируется вести до полной расчистки проезжей части.