Ульяновск, , 09:14 — REGNUM В Ульяновске в границах парка «Прибрежного» увеличена площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ). Данное ООПТ имеет местное значение, сообщается на сайте гордумы областного центра по итогам заседания депутатов.

Видеокадр коптера с атакой орла Олег Кугаев © ИА REGNUM

Ульяновские парламентарии на заседании городской думы поддержали решение об увеличении границ парка «Прибрежного». В депутатском корпусе со ссылкой на экологические обследования (в 2021 и 2022 годах) поясняют, что три участка в границах особо охраняемой территории не соответствуют статусу ООПТ из-за отсутствия особой природоохранной, научной, культурной и рекреационно-оздоровительной ценности. Здесь расположены участки загрязнённых почв с отсутствием «краснокнижной» флоры и фауны.

По словам депутата, директора парка «Прибрежного» Юрия Мухина, границы ООПТ и непосредственно парка отличаются.

«Для недопущения ухудшения состояния окружающей среды депутаты поддержали решение по увеличению зоны покоя с 24,02 га до 27,87 га ООПТ в границах парка. То есть муниципальные участки в районе жилищной застройки парка вышли из ООПТ, а границы парка, наоборот, увеличились под охрану», — пояснил Мухин.

Парламентарий добавил, что присоединяемые участки имеют большое значение для орнитологов:

«Территория является важной для мигрирующих и гнездящихся птиц, в том числе таких, как орлан-белохвост и черноголовый хохотун, занесённые в Красную книгу России».

Напомним, что в Сурском районе Ульяновской области установят единую зону особой охраны озера Пичерское.

Как сообщало ИА REGNUM , за год в России посещаемость особо охраняемых природных территорий выросла на 32%. По данным Минприроды РФ, наиболее посещаемыми стали нацпарк «Кисловодский» в Ставропольском крае, Кавказский заповедник и нацпарк Сочинский, «Красноярские Столбы» и калининградская «Куршская коса».

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