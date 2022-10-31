Ульяновск, 31 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Ульяновске в границах парка «Прибрежного» увеличена площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ). Данное ООПТ имеет местное значение, сообщается на сайте гордумы областного центра по итогам заседания депутатов.

Олег Кугаев ИА REGNUM Видеокадр коптера с атакой орла

Ульяновские парламентарии на заседании городской думы поддержали решение об увеличении границ парка «Прибрежного». В депутатском корпусе со ссылкой на экологические обследования (в 2021 и 2022 годах) поясняют, что три участка в границах особо охраняемой территории не соответствуют статусу ООПТ из-за отсутствия особой природоохранной, научной, культурной и рекреационно-оздоровительной ценности. Здесь расположены участки загрязнённых почв с отсутствием «краснокнижной» флоры и фауны.

По словам депутата, директора парка «Прибрежного» Юрия Мухина, границы ООПТ и непосредственно парка отличаются.

«Для недопущения ухудшения состояния окружающей среды депутаты поддержали решение по увеличению зоны покоя с 24,02 га до 27,87 га ООПТ в границах парка. То есть муниципальные участки в районе жилищной застройки парка вышли из ООПТ, а границы парка, наоборот, увеличились под охрану», — пояснил Мухин.

Парламентарий добавил, что присоединяемые участки имеют большое значение для орнитологов:

«Территория является важной для мигрирующих и гнездящихся птиц, в том числе таких, как орлан-белохвост и черноголовый хохотун, занесённые в Красную книгу России».

Напомним, что в Сурском районе Ульяновской области установят единую зону особой охраны озера Пичерское.

Как сообщало ИА REGNUM , за год в России посещаемость особо охраняемых природных территорий выросла на 32%. По данным Минприроды РФ, наиболее посещаемыми стали нацпарк «Кисловодский» в Ставропольском крае, Кавказский заповедник и нацпарк Сочинский, «Красноярские Столбы» и калининградская «Куршская коса».

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