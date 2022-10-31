Самара, 31 октября 2022, 09:15 — REGNUM Первую партию полевых печей отправили в зону специальной военной операции (СВО) из Самарской области. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба областного правительства.
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Сообщается, что полевая печь «Самарочка» создана по инициативе фонда помощи «Звезды и лиры», который был возрожден женами военнослужащих.
«Самарские ученые инженеры не остались в стороне и поддержали инициативу. На фронт уже отправлена первая партия печей, готовится следующая», — сообщает пресс-служба.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и фондом «Звезда и Лира» был создан проект «Жёны Героев».
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