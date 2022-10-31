Донецк, 31 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Озеряновку, сообщили 31 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — н. п. Новгородское — н. п. Озеряновка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:25 ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибра 152 мм, а в 08:32 — Донецк (Кировский, Куйбышевский районы), выпустив три снаряда калибра 152 мм.

В 08:40 ВСУ вновь обстреляли Озеряновку, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.