Москва, , 09:13 — REGNUM Компания из Китая Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в РФ и может окончательно покинуть российский рынок. Об этом 31 октября сообщает издания «Известия» со ссылкой на источники.

Huawei VistaCraft

По словам одного из источников, близкого к одному из мобильных операторов, китайская компания уже не поставляет в Россию планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику, а базовые станции для мобильной связи она перестала поставлять на российский рынок ещё весной 2022 года.

Также указывается, что эту информацию подтвердил газете другой источник, близкий к сотовой компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Новой Зеландии вводит санкции в отношении 14 российских граждан, а также в отношении семи организаций, представляющих оборонный сектор России и СМИ.