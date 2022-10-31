Москва, 31 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Известие о том, что китайская компания Huawei покидает Россию, иронично прокомментировал 31 октября в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский. В своей заметке «Русский с китайцем — братья навек?» он пишет:

(сс) tianya1223 Huawei

«Вендор не поставляет смартфоны, планшеты, телевизоры, базовые станции сотовой связи, другую технику, активно закрывает торговые точки, перевозит сотрудников в Казахстан и Узбекистан, не размещает кадровые вакансии, сдает московский офис в аренду с 1 февраля 2023 г.

Нет-нет, без китайской техники Россия точно не останется (дистрибуция, параллельный импорт, серые поставки), напрягает вектор движения. Особенно на фоне лукавства товарища Си об укреплении дружбы между народами России и Китая. Совершить такой демарш без согласования Huawei не могла. Значит…».

Напомним, ранее о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei может окончательно покинуть Россию, проинформировала газета «Известия» со ссылкой на неназванные источники.

Ранее газета The Washington Examiner со ссылкой на документы заявила, что члены Конгресса США от обеих партий принимают деньги от лоббистов китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei.

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