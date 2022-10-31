Степанакерт, 31 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Митинг в Степанакерте в защиту независимости Нагорного Карабаха, прошедшего 30 октября, посетила треть жителей Нагорного Карабаха. Об этом заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) госминистр республики Артак Бегларян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По его подсчётам, в акции участвовали около 40 тыс. человек, что составляет 33% от населения республики, которое там проживает в настоящее время.

«Арцах не был и не будет в составе Азербайджана. Мы хозяева своей родины и продолжаем борьбу за свои права и свободы», — написал Бегларян.

Стоит отметить, что одновременно с митингом в Степанакерте прошло внеочередное заседание парламента Нагорного Карабаха. В нём депутаты призвали Армению не подписывать никаких документов с Азербайджаном, которые могут поставить под сомнение независимость Арцаха.