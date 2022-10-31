Москва, 31 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве, одержавшему победу на выборах президента Бразилии. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Уважаемый господин Лула, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет», — сказано в тексте телеграммы.

Путин выразил надежду, что совместными усилиями будет обеспечено развитие конструктивного сотрудничества двух стран на всех направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, Лула да Силва одержал победу на президентских выборах в Бразилии, набрав более 50% голосов во втором туре.