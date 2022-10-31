Омск, , 09:11 — REGNUM На водоёмах Омской области с 1 ноября завершается навигационный период для маломерных судов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Баржа на реке Иртыш. Омск Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Всего за весь минувший период навигации омские спасатели составили 213 постановлений, большая часть которых была вынесена за нарушения правил плавания.

«По одной из самых важных статей — ст. 11.10. — нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах, составлено 46 постановлений об административных правонарушениях», — добавили в ведомстве.

Было выявлено шесть случаев управления водной техникой в состоянии алкогольного опьянения. 15 судов были помещены на специализированную стоянку за административные нарушения.