Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM В Екатеринбурге бывшего сотрудника полиции осудили за кражу имущества в крупном размере. Мужчина, находясь при исполнении, похитил цепочки у погибшего. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие установило, что в августе 2021 года полицейский приехал на вызов. В машине он обнаружил тело мужчины, а на его шее две цепочки. Тогда правоохранитель похитил драгоценности, стоимостью более 280 тыс. рублей. После вынесения прокуратурой обвинительного заключения мужчину уволили из органов внутренних дел.

Суд приговорил бывшего правоохранителя к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в загонную силу.