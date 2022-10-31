Саратов, 31 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Нарастить выпуск автоперевязочных и передвижных медицинских комплексов намерены в Саратовской области. Об этом 31 октября сообщает региональное министерство промышленности и энергетики.

t. me/minprom64 Передвижной медкомплекс

Автоперевязочные комплексы необходимы для оказания первой помощи раненым в полевых условиях, первичной хирургической обработки ран и неотложной реанимации. В медкомплекс входит оборудование для искусственной вентиляции легких, восстановления сердечного ритма, подачи наркоза, диагностики жизненно-важных показателей организма.

Саратовская компания-производитель с учетом роста потребности готова кратно увеличить объемы поставок комплексов. Для расширения сборочного производства спецтранспорта оборудуют новый цех площадью 1 тыс. кв. метров.

Напомним, ранее саратовские производители представили заказчикам образцы продукции, которые могут выпускать при получении заказов (элементы экипировки общевойскового комплексного защитного костюма — куртки, брюки, головные уборы).

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